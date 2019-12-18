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Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi

Kenan Evren’in Marmaris’teki köşkü, satın alana da yaramadı. Evren’in 1989-2007 arasında kullandığı köşkü 2016’da alan müteahhidin işleri bozulunca, köşkteki tadilat yarım kaldı. Mahalle sakinleri, satışa çıkarılan ancak alıcı bulamayan köşkün, bağımlıların mekanı olmasından şikayetçi.

18.12.2019  08:34 - Güncelleme: 18.12.2019  08:45
Kenan Evren’in Marmaris’teki köşkü, 2016’da bir iş adamına satıldı. Köşkü kıyıp yeni bir malikane yapmaya başlayan iş adamının işleri bozulunca inşaat satışa çıkarıldı ancak alan olmadı. Yarım inşaat şimdi alkol bağımlılarının meskeni.
 
Akşam'ın haberine göre, 12 Eylül askeri darbesinin baş aktörü 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in, Marmaris’te 18 yıl yaşadığı ve ölümünün ardından 2016’da 900 bin liraya satılan köşk, yeni sahibine uğursuzluk getirdi.
 
 
İstanbullu işadamı, köşkü yıktırıp, 4 katlı, 20 odalı ve havuzlu yeni bir malikane yapımına başladı. İşleri bozulunca inşaatı yarım bırakan iş adamı, inşaatı 2017’de 22 milyon liraya satışa çıkardı ama yüksek fiyattan dolayı alan olmadı. 
 
 
2 yıldır kaba inşaatla duran bina, şimdi bağımlıların mekanı.
 
 
Mahalle sakinleri binanın alkol bağımlılarının mesken tutmasından şikayet etti. Gayrimenkulün bahçesinde çok sayıda boş şişenin bulunması ise dikkat çekti.
 
 
Binanın içindeki alkol şişeleri dikkat çekti.

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