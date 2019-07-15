Darbeden kazançlı çıkmayı bekleyen işbirlikçiler

Türkiye’de liberal, sol, İslamcı, muhafazakâr, milliyetçi vb. kesimlerden farklı kişiler, FETÖ/PDY örgütünün, kronolojik sırayla dinî cemaat, eğitim-kültür hareketi, sivil toplum kuruluşu, illegal yapı, terör örgütü, silahlı terör örgütü ve nihayet darbeci niteliğini farklı aşamalarda fark edebildiler. Zira herkes aynı anda bir hakikate uyanacak diye bir kaide söz konusu değildir. Fakat 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hâlâ hakikate uyanmak yerine, “senaryo” ve “kontrollü darbe” gibi söylemlerle apaçık hakikati çarpıtmaya çalışmak artık iyi niyetle değil, FETÖ üyesi olmakla telif edilebilir. Çünkü o gecenin dehşetini, o geceyi VIP’te ve “güvenli bir mekânda” ayaklarını uzatarak koltukta televizyon izleyenler değil, tanklarla burun buruna gelen, F-16 uçaklarının ses patlamalarıyla karşılaşanlar, helikopterden üzerine ateş açılanlar yaşadı. Dehşeti yaşamayanlar ise FETÖ’cüler ile darbeden kazançlı çıkmayı bekleyen işbirlikçileriydi; onların dehşeti, millet duruma vaziyet etmeye başladıktan sonra, sabaha karşı başladı.

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