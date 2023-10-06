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Darbeler art arda iniyor: Teröristlere ait 15 hedef daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 terör hedef imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Harekatın detayları, 'Demirden pençelerimizle devam!' notuyla paylaşıldı.

6 Ekim 2023 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Darbeler art arda iniyor: Teröristlere ait 15 hedef daha imha edildi
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MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildi.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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