'Darbeye direnmeyin' diyen mahrem imama 15 yıl hapis

Kırşehir'de, 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi sorumlu olduğu polislere ByLock üzerinden "darbeye direnmeyin" mesajı attığı belirlenen FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamına "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün sözde "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen ve daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanık öğretmen Cemil Bilgin ve avukatı katıldı.

Duruşmada, Bilgin'in örgüt içerisinde sorumlu olduğu bazı polis memurları tanık olarak dinlendi. Polisler, sanığı teşhis ederek, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Bilgin'in cep telefonlarına ByLock programı yüklettiğini ve buradan bilgi aktarımı sağlandığını söyledi.

Örgütün Kırşehir'deki mahrem imamlarından olduğu ileri sürülen Cemil Bilgin ile ilgili ByLock içerikleri de yüzüne okunarak kendisine ait olup olmadığı soruldu. Darbe girişimi gecesine ait içeriklerde Bilgin'in, "Selim" kod adıyla "darbeye direnmeyin, birazdan askerler gelecek, silahlarınızı teslim edin." dediği belirtildi.

Cemil Bilgin, içerikleri reddederek, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullanmadığını, polisleri tanımadığını, kimsenin telefonuna da bu programı yükletmediğini iddia etti.

Duruşma savcısının sanığın cezalandırılmasına ilişkin görüşünü belirtmesinin ardından sanık avukatı savunma yaptı.

Bilgin de örgüt yöneticisi olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kırşehir'de bazı polislere "mahrem imamlık" yapması, örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırması ve ByLock üzerinden darbe girişimi gecesi mesajlar yazmasını da göz önünde bulundurarak, sanığı "örgüt yöneticiliği"nden 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.