İşte herkesi kucaklayan CHP: 'CHP'lilerden başkasını işe almayacağım'

Darbeye kadeh kaldıran CHP'li Gürkan'ın yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz gecesi darbeye kadeh kaldırdığı skandal görüntülerle gündeme gelen Edirne Belediye Başkanı CHP'li Gürkan'ın, 'CHP'lilerden başkasını işe almayacağım' dediği görüntüler ortaya çıktı.
15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı darbenin şerefine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı. CHP’li Gürkan, partisinin siyaset anlayışını da ortaya serdi. CHP’li Gürkan, “Belediye Başkanı olduğum sürece Cumhuriyet Halk Partilileri işe almaya devam edeceğim. CHP’lilerden başkasını işe almayacağım” ifadesini kullandı. Gürkan’ın bu sözleri CHP’li belediyelerdeki işçi kıyımını akıllara getirdi. CHP’li belediyelerde kendi görüşlerine aykırı olanlar işten çıkarılmıştı.
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