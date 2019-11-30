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Darbeye katkı amaçlı bu emri vermişti... Hainliği cezasız kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı. Komutanlığına bağlı 7 gemiyi, darbeye katkı amaçlı seyre çıkarılması emrini veren eski tuğamiral Yaşar Çamur, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, komutanlığına bağlı 7 geminin üstlerinin bilgisi olmadan darbeye katkı için seyre çıkarılması emrini veren eski tuğamiral Yaşar Çamur cezasız kalmadı.

Darbe girişiminin olduğu gün Foça Batı Görev Grup Komutanı olarak görev yapan eski tuğamiral Çamur, darbe girişiminin İzmir ayağında etkili bir isim olarak biliniyor.

AA muhabirinin, gerekçeli karardan derlediği bilgilere göre, Çamur'un, darbe girişimi günü, Genelkurmay Çatı Davası sanıklarından ve darbe planlayıcılarının oluşturduğu sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin mensupları arasında yer alan eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kurmay başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile telefon irtibatı bulunuyor.

Yaşar, Harmancık ile görüşmesinden sonra saat 21.10'da, personel çağrı planının yürürlüğe konulması ve emrindeki 7 geminin seyre çıkması emrini veriyor.

Eski tuğamiral Yaşar ise savunmasında, bu emri sıkıyönetim ilan edildiğini öğrendikten sonra gemilerin ve personelin güvenliğini almak için tedbir aldırdığını ve bu amaçla personelini çağırarak gemileri seyre çıkardığını savundu.

Çamur, duyduğu güvenlik riski nedeniyle aciliyetine binaen inisiyatif kullanarak plansız bu faaliyete hazırlık emrini verdikten sonra sıralı amirlerine konuyu bildirmediğini ileri sürdü.

Gemilerin mutat haberleşme imkanlarına sınır getiren yasaklar koyan, gemi ve personelinin dış dünya ile iletişimini kesecek tedbirleri aldıran Çamur, Donanma Komutanlığı Harekat Merkezi'nin saat 02.50'de Foça Deniz Üssü Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekat Merkezine mesaj göndererek bildirdiği "seyirdeki gemilerin limana dönmesi" yolundaki emri kendisine ilettiği halde çelişkili haberler aldığı bahanesi ile emri uygulamadı.

Çamur, verdiği emirle o gece muharip sınıf 7 adet gemi ile İzmir Körfezi'nin tüm bölgelerinde karakol pozisyonu aldırdı.

- Bostanoğlu: "Çamur'un darbeden haberi olduğunu düşünüyorum"

Davada tanık olarak dinlenen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu, Çamur'un eylemlerine ilişkin, "Eski tuğamiral Çamur tarafından gemilerin seyre çıkarılması bilgim dışındadır. Darbeye destek anlamında olduğunu değerlendiriyorum. Yaşar Çamur'un darbeden, önceden haberi olduğunu düşünüyorum. Toplanma çağrı planı, Çamur'un kendisi ve komodor için 'dolu silah istemesi' normal değildir. Yüzde 24 yakıt seviyesiyle çıkmak geminin bekası için uygun değildir. Donanma Komutanlığından izin alması gerekir. İzin yok. Cep telefonlarının kapatılmasının istenmesinin sebebi personelin gelişmelerden haberdar olmasını engellemek olduğunu düşünüyorum. Gemiler emrim olmadan seyre kaldırılmıştır. Gemilerin en kısa sürede dönmesi emrini verdim." ifadelerini kullandı.

- Ağırlaştırılmış müebbet

Eski tuğamiral Çamur, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ocak 2017'de hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Çamur, gemileri güvenlik endişesiyle seyre çıkardığını savundu.

Eski tuğamiral Yaşar Çamur'a 21 Mayıs 2018'de "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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