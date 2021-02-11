Darp ettiği husumetlisini bu kez kalbinden vurdu

DHA 11 Şubat 2021 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:35

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Barış B. ve Ramazan Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan Ö., tabancayla Barış B.'yi göğsünden vurup, kaçtı. Yaralanan Barış B. özel araçla bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan Ö., geçen yıl 20 Aralık'ta Barış B.'yi ilçeye bağlı Köseler Mahallesi'nde sopa ve baltayla saldırıp dart ettiği belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde göğsünden vurularak ağır yaralanan Burak Berdan (40) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.