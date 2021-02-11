İSTANBUL 18°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2021 Perşembe / 29 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0176
  • EURO
    8,539
  • ALTIN
    415.58
  • BIST100
    1549.09
Güncel

Darp ettiği husumetlisini bu kez kalbinden vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Ö., husumetlisi Burak B.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Saldırganın, Burak B.'yi daha önce de sopayla darp edip ağır yaraladığı belirtildi. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA11 Şubat 2021 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:35
ABONE OL

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Barış B. ve Ramazan Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan Ö., tabancayla Barış B.'yi göğsünden vurup, kaçtı. Yaralanan Barış B. özel araçla bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan Ö., geçen yıl 20 Aralık'ta Barış B.'yi ilçeye bağlı Köseler Mahallesi'nde sopa ve baltayla saldırıp dart ettiği belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde göğsünden vurularak ağır yaralanan Burak Berdan (40) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.