Darülaceze´den herkesi duygulandıran ´birlikte yapalım´ videosu

150.000 m²’lik bir arazide 1.500 kişinin ağırlanacağı yeni Darülaceze'de ‘yavaş şehir, yatay şehir, yaşanabilir şehir’ konsepti hayata geçirilecek.Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören köyüne kurulacak bakımevinin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. İşte Darülaceze Başkanlığı tarafından hazırlanan o video...

DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN YENİ YAŞAM MERKEZİNİN ÖZELLİKLERİ:

150.000 m²’lik bir arazide 1.500 kişinin ağırlanacağı yeni Darülaceze’de:

• 1 kişilik odalarda, 80 yatak kapasiteli bağışçı birimi,

• 4 kişilik odalarda, 96 kadın ve 96 erkek olmak üzere toplam 192 yatak kapasiteli zihinsel engelli birimi,

• 3 kişilik odalarda, 216 kadın ve 216 erkek olmak üzere toplam 432 yatak kapasiteli sağlıklı birimi,

• 4 kişilik odalarda, 96 kadın ve 96 erkek olmak üzere 192 yatak kapasiteli psikiyatrik tanılı birimi,

• 4 kişilik odalarda 224 kadın ve 128 erkek olmak üzere 352 yatak kapasiteli yatağa bağımlı hasta birimi,

• Yoğun bakım birimi,

• Sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik,

• Çocukların tüm ihtiyaçlarını sağlanıcağı çocuk merkezi,

• Nostaljik köy kahvesi,

• Sandalla suyun huzurunu taşıyacakları gölet,

• Özellikle dezavantajlı insanlarımızın tekrar sosyal hayata kazandırabilecekleri mesleki rehabilitasyon merkezi ve atölyeler,

• Uluslararası sağlık sempozyumlarının ve mesleki gelişim eğitimlerinin yapılabileceği 1000 kişilik konferans salonu,

• Konukların konaklayacağı 300 yatak kapasiteli otel yapısı,

• Cami, mescid ve şapel gibi dini yapılar,

• Fırın, terzi, kuru temizleme, lostra, kafe, sergi ve satış, kuaför, berber, market gibi sakinlerin ve ziyaretçilerin tüm ihtiyaçların kolaylıkla giderilebileceği yapılar bulunmaktadır.

Yalnızca yerli üretim elektrikli araçlar kullanılarak sıfır karbon salınımı,

• Yağmur sularınının arıtılarak avlu içindeki kanallara aktarılması,

• Güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanılması hedeflenerek akıllı şehir konsepti uygulanmıştır.

Yeşil alanların ağırlık kazandığı, bütün birimlerin birbiriyle koordinasyonunun kolayca sağlanacağı projede, ‘3Y’ olarak tanımlanan, ‘yavaş şehir, yatay şehir, yaşanabilir şehir’ konsepti hayata geçirilecektir.

DARÜLACEZE YENİ SAKİNLERİNE HUZUR DOLU BİR YAŞAM SUNMAYI HEDEFLİYOR.

Her bir yapı adası içerisinde maximum düzeyde güneşten faylanılacağı ve mahremiyetin sağlanacağı avlularımızın içerisinde Osmanlı dönemi ahşap cumbalı cepheleri, kuş evleri ile kuş sesleri içerisinde yeşilin huzurunu yaşayacakları, iç bahçesi ile sakinlerimizin geçmişinden izler bulacağı, avluların içinde su sesiyle ruhun rehabilitasyonun sağlanacağı ortamlar öngörülmüştür.

Projenin en önemli özelliklerinden birisi yatağa bağımlı sakinlerimizin bulundukları yerden bu atmosferi yaşamaları, yeşili, doğaya görmeleri ve böylelikle hayata bağlı kalmaları amacıyla camlar, yerden tavana yere kadar uzatılmış ve otomatik açılır pencereleri ile bahçeye kolayca erişebilmeleri için gerekli tüm sistemler proje bünyesine dahil edilmiştir.

YEŞİLLİKLER İÇİNDE BİR PROJE…

Projenin %80’i yeşil alan ve rekreasyon olarak düşünülmüş, binalar arasında sular dolaşan, botanik bahçesi ve gölete sahip, göletin hemen başında bir köy kahvesi bulunan, yaşlılarımızın nostalji yaşayıp sosyalleşerek motive olması amacıyla tüm bu unsurlar bir arada düşünülerek yeşil bir proje hedeflenmiştir.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE DARÜLACEZE'Yİ TEMSİL EDEN PROJE

1.İstanbul’un fethi 1453, 15. yüzyıl mimarisi izlerini taşıyan ana giriş kapısı,

2.19. yüzyıl mimarisinin izlerini taşıyan yönetim binası ve Abdülhamid Han araştırma enstitüsü,

3.Yeni büyük Türkiye’nin mimarisi taşıyan yaşam birimlerimiz,

4.İlk dönem mimarisini baz aldığımız kırma çatılı revaklarıyla Bursa mimarisinin izlerini taşıyan camii ile dört dönem mimarisinin izlerini taşımaktadır.