Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

1 Ağustos 2021 Pazar 07:45 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 12:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Datça açıklarında yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

- "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alındı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.