Datça'da alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Koca'dan açıklama

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında alevlerle mücadele 19 saattir aralıksız devam ederken, günün ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale tekrar başladı.

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.



HAVA ARAÇLARI YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre alevler Kızılbük mevkii sırtlarında etkisini sürdürürken havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale etkin bir şekilde yeniden başladı.

1 amfibik CL-215 yangın söndürme uçağı, 1 antonov-32 tanker uçağı ve 3 adet Air tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere 5 adet uçak ile 12 helikopter ilk grup hava araçları havalanarak bölgede sorti atıyor.

Öte yandan bölgedeki rüzgarın etkisini yitirdiği ve bu durumun da alevlerin kontrol altına alınmasında yarar sağlayacağı belirtildi.

BAKAN KOCA: YANGINDAN 19 KİŞİ ETKİLENDİ, 9 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Datça İlçesi'nde devam eden orman yangını hakkında son bilgileri, Twitter hesabından açıkladı.

Bakan Koca, açıklamasında "Muğla Datça'daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında." ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ DATÇA YANGINI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangını hakkında açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ile birlikte 'Datça Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kirişçi, gece saat 02.20 itibari ile yanan sahanın 500-600 hektar olduğunu belirtirken, yangınının kontrol altına alınmasını güçleştiren rüzgarın yönü ve şiddeti olduğunu açıkladı. Bakan Kirişçi ayrıca, ilk defa Datça yangınında gece görüşlü helikopter denediklerini, yangının ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattından çıktığını açıkladı.

"500-600 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

"An itibari ile yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 km saat gibi de bir rüzgar hızı var. Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Bu alanın tespiti yangın kontrol altına alındıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecektir. 2 bin 400 civarında vatandaşımız zarar görmemesi için bulundukları mahallerden tahliye edildiler"

"10 UÇAK, 17 HELİKOPTER GÖREV ALIYOR"

"An itibari ile 10 uçağımız, 17 helikopterimiz yangının başından bu yana sürdürmektedir. 179 arazöz, 21 tane ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi oldukça yeterli denebilecek düzeyde alanın küçüklüğünü dikkat aldığımızda iş makinesi grubumuz var. Yoğun olarak kullandığımız bir adet İHA'mız devrededir"

"İLK DEFA GECE GÖREV YAPAN HELİKOPTER TEST EDİYORUZ"

"Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter, ama bizim ifademiz ile gece görev yapabilen helikopterler şu anda devrededir. Biz de Bakanlık olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını da gözlemleme, test etme imkanı bulacağız. Çünkü bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve bu şekilde kullanılıyor olacak"

"NEREDEN ESTİĞİ BELLİ OLMAYAN BİR RÜZGAR VAR"

"Şu anda bizim de sizin de hissettiğiniz gibi nereden geldiği estiği belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgar lokasyon olarak da farklılık arz ediyor. Biraz da bizi rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var rüzgarın hızı çok düşük, bazı bölgeler var çok yüksek. İşimizi biraz zorlaştıran şiddeti ve yönü kestirilemeyen meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden öyle bir rüzgar etkisi var. Yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitlerimiz var. Ama kesin bilgileri gün içerisinde paylaşacağız"

YANIK: YANGIN BÖLGESİNE ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN 500 BİN TL GÖNDERİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREVE BAŞLADI

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Datça yangınında deneneceğini açıklamasının ardından helikopterler göreve başladı.

Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor. Karadan da yangına müdahale gecenin karanlığında devam ediyor.

KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI

Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor. İHA'ların da görev yaptığı yangını söndürmek için orman kahramanları cansiperane çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

ARI KOVANLARI VE HAYVANLAR BÖLGEDEN GÖTÜRÜLDÜ

Datça'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede arıcılık yapan vatandaşlar, kovanları alevlerden uzak bölgeye götürdü. Bunun yanı sıra besicilik yapan köylülerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.