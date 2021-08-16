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Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile organizatör oldukları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:16
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri tekneye bindikleri sırada yakaladı.

Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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