Dava ve soruşturmalardaki hedef süreler vatandaşa bildirilecek

Cumhurbaşkanlığının "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda, soruşturma ve yargılamalarda belirlenen hedef sürelerin vatandaşlara bildirilmesi de yer buldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda Adalet Bakanlığınca yargıdaki yeni düzenlemeler ve çalışmalar da sıralandı.

Eylem planına göre, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kamuoyuna duyurulacak, yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

Soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef süreler, vatandaşlara bildirilecek. Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak.

Uyuşmazlıkların daha etkin ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanacak, bazı tüketici davalarına zorunlu arabuluculuk getirilecek.

Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik çalışmalarla suçla daha etkin mücadele yapılacak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun uygulaması değerlendirilerek, daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini daha da kısaltacak hükümler getirilecek.

Adli tıp hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında insan kaynakları kapasitesi artırılacak, DNA incelemesi yapılan il sayısı 7'den 9'a çıkartılacak.

Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılmasıyla vatandaşların adalet hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacak. Hakim ve savcıların meslek içi ve meslek öncesi eğitimi, akademik bir yaklaşımla yeni kurumsal yapılandırılmaya kavuşturulacak.