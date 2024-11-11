Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıklar anne Yüksel, abi Enes, amca Salim Güran'la cesedi saklayan itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına; duruşmanın ise 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.
KAMERA KAYITLARI DA BOŞ!
Duruşmanın 3. gününde, Narin'in köyüne ait yeni kamera kayıtları mahkemeye sunuldu. Görüntüler, Narin'in babası Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameralarına ait. Aile uzun zamandır bu görüntülerin davanın seyrini değiştireceğini ileri sürüyordu. Görüntülere bakıldı, delil niteliğinde bir şey bulunmadı.