14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8136
  • 6,47
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve davayı uzatma girişimi deşifre olan FETÖ mensubu eski tuğgeneral Erhan Caha’nın darbecilere verdiği taktikler ve tehditleri ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasının sanıklarından eski albay Atilla Tanrıver, daha önce başka bir sanığın yazdığı mektupla davayı uzatma girişimi ortaya çıkan eski tuğgeneral Erhan Caha ile yaşadıklarını ve tahliye talebini içeren dilekçesini mahkemeye sundu. Tanrıver, aynı davanın sanıklarından olan ve Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Caha’nın davayı uzatma taktiğini anlatan mektuptan kendisini ve sanık eski yarbay Tanju Aydıncık’ı sorumlu tuttuğunu dile getirdi. 

ÖZEL İLGİLENECEĞİM 

Söz konusu mektubu kendisinin yazmadığını söylediğini ancak Caha’nın buna itibar etmediğini belirten Tanrıver, Caha’nın kendisi ve sanık Aydıncık’la “özel olarak ilgileneceğini”, savunmasında da kendilerine “özel bir sayfa açtığını” söylediğini belirtti. Caha ile duruşma aralarında farklı tarihlerde yaşadıklarını da sıralayan Tanrıver, hatırlamadığı bir tarihte Caha’nın diğer sanıklara idari tahkikat ve bilirkişi raporlarındaki aksaklıklardan bahsetmeleri gerektiğini, yargılamayı yapan hakimlerin bunları duymaktan hoşnut olmadığı yönünde sözler kullandığını aktardı. Sanık Tanrıver, Caha’nın diğer sanıklara, yargılama aşamasındaki ve cezaevindeki karşılaştıkları gelişmeleri avukatlar aracılığıyla basın yayın organlarına servis edilmesi yönünde talimat verdiğini kaydetti. 

İNTİKAM ALACAĞIZ 

Caha’nın yargılamayı yapan hakim ve savcılara yönelik ifadelerine de dilekçesinde yer veren Tanrıver, Caha’nın, “Hakimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak” dediğini beyan etti. Tanrıver, başka bir gün ise duruşma arasında bekleme alanında Caha’nın etrafına bazı sanıkları toplamış olduğunu, öldürülen bir astsubaydan bahsettiğini ve “Bir gün astsubayın intikamını alacağız” ifadelerini kullandığını bildirdi. 

Bakan Soylu: Milletin Meclisi´nde devlete katil denilen bir dansla konu çözülecekse ...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Dava tarihi belli oldu

Dava tarihi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA