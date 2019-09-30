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'Davet edilmedim' diyen İmamoğlu'na CHP’li Balbay’dan yalanlama

İstanbul’da etkili olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, Ekrem İmamoğlu’nun ‘davet’ polemiğinin gölgesinde kaldı. “Deprem toplantısına çağrılmadım” diyen İmamoğlu’na, İstanbul Valiliği’nin ardından bir yalanlama da CHP’li Balbay’dan geldi: İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı?

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Silivri açıklarında meydana gelen, Marmara genelinde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da paniğe neden oldu. Ancak takip eden günlerde, depreme dair alınması gereken önlemlerden çok, Ekrem İmamoğlu’nun ‘toplantıya davet edilmedim’ sözleri gündemi meşgul etti.
 

BAŞKAN ÇAĞRILMADAN GENEL SEKRETER ÇAĞRILIR MI?

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay katıldığı TV programında kullandığı ifadelerle İmamoğlu’nu yalanladı. Balbay, "Zaten genel sekreter oradaysa. İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Demek ki davet gitmiş” dedi.
 

BELEDİYE ADINA 48 TEMSİLCİ ORADA

Programın diğer konukları da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın da olduğu 47 temsilcinin İBB adına toplantıya katıldığını hatırlattı.
 

2. GÜN YERİNE GENEL SEKRETER YARDIMCISINI GÖNDERDİ

 
Can kaybının yaşanmadığı sarsıntı sonrası, devletin tüm kurumları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da oluşturulan kriz masasına başkanlık ederek vatandaşın yarasının sarılması ve inceleme çalışmalarını yönetti. Kabineden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımın gerçekleştiği o toplantıya ilk gün katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2. gün yer almadı.
 
CHP’li milletvekilleri ve kendilerine yakın medya tarafından “İmamoğlu toplantı dışında bırakıldı” algısı oluşturulmaya başlanması üzerine İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, İmamoğlu’nun toplantıya davet edildiğini duyurdu.
 
Aynı saatlerde basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan İmamoğlu, ısrarlı sorulara “Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” diyerek kaçamak cevap verdi. Bunun üzerine, CHP’ye yakın bazı isimler toplumu yanlış yönlendirdiklerini belirterek, söz konusu paylaşımlarından ötürü özür diledi.
 
Tepkilerin artması üzerine basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı, bu kez davet edilmediğini belirtti. Bunun üzerine bir açıklama daha yapan İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu’nun toplantının doğal üyesi olduğunu ve herhangi bir davet gerekmediğini belirterek konuyla ilgili kendisine bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

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