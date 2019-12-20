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Güncel

Davutoğlu'nun masasında dikkat çeken isim: Başörtüsü düşmanı 28 Şubatçı Kemal Alemdaroğlu

Ahmet Davutoğlu’nun, Taksim Toplantıları kapsamında 'Gelecek Vizyonu' adlı konuşmacı olarak katıldığı programa 28 Şubat’ın yasakçı rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun da katıldığı ortaya çıktı.

20.12.2019  09:31 - Güncelleme: 20.12.2019  09:46
Dün akşam Ahmet Davutoğlu’nun, Taksim Toplantıları kapsamında "Gelecek Vizyonu" adlı konuşmacı olarak katıldığı programa 28 Şubat sürecinin karanlık yüzü eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun da katıldığı öğrenildi. 
 
Taksim Toplantıları Düzenleme Kurulu Başkanı Av. Osman Ataman'ın ise Kemal Alemdaroğlu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı. 
 
28 Şubat döneminde başörtü yasağının ilk uygulayıcısı olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü kararı için iki yıl önce "Hiçbir zaman hata olarak görmedim" diye konuşmuştu. Alemdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında 28 Şubatı darbe olarak görmediğini açıklamıştı.
 
 
28 Şubat darbe sürecinde, eğitim hakları engellenen başörtülü öğrenciler terörist muamelesi gördü. Okul bahçesine dahi alınmadı.
 
MODERATÖR SÖZCÜ YAZARI ZİLELİ
 
 
Davutoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı ve 28 Şubat yasakçılarının cirit attığı programın moderatörlüğünü ise Sözcü Gazetesi yazarı Ümit Zileli'nin yaptığı ortaya çıktı..

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