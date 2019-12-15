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Dayakçı bakıcıdan pişkin savunma

Bakıcılık yaptığı evde, 8 yaşındaki çocuğu dövdüğü ortaya çıkan kadın, 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, kaçtı. Arsız hırsız, bununla da yetinmeyerek ev sahibinin kendisine şiddet uygulama ihtimali olduğunu ileri sürerek, koruma kararı aldırdı.

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İzmir’de külseratif kolit, görme kaybı ve hafif düzeyde zeka geriliği bulunan 3 çocuğuyla yaşayan Çetin Başak (45) iddiaya göre, hafif düzeyde zeka geriliği bulunan oğlu A.M.B’nin (16) hastanede yattığı dönemde, hasta bakıcı aracılığıyla A.E. (45) ile tanıştı. Başak, kalacak yeri olmadığını söyleyen kadınla, çocuklarına bakıcılık yapması için anlaştı. A.E, barınma ve yeme-içme ihtiyacının karşılanması karşılığında Başak’ın yanında çalışmaya başladı. Evine güvenlik kameraları koyan Başak, A.E’nin çocuklarına karşı olumsuz bir davranışını görmediği için kamera kayıtlarını incelemeyi bıraktı. Ancak bir süre sonra büyük oğlu A.M.B. babasına, bakıcının görme engelli kardeşi H.B’yi (8) darp ettiğini söyledi. Bunun üzerine görüntüleri izleyen Çetin, A.E’yi uyardı. Bakıcı A.E, 8 Kasım’da evdeki 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, kaçtı. Başak da savcılığa şikayetçi oldu.  

YAKLAŞMAMA KARARI 

Manisa’da olduğu belirlenen A.E., Çetin Başak’ın kendisi hakkında darp ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu öğrenmesinin ardından, harekete geçti. Bakıcı kadın, Başak’ın kendisine yönelik şiddet, hakaret ve tehdit gibi eylemlerde bulunabileceğini öne sürerek 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. 

Karara itiraz eden Başak, “Kalacak yeri olmadığını söylediği için evime aldım. Aldığıma bin pişman oldum. Hem çocuklarımı dövdü hem paramı çaldı. Şimdi de koruma kararı aldırdı. Ben bu kadından şikayetçiyim. Yetkililerden olayı araştırmalarını ve bu kadın hakkında gereken kararı vermelerini istiyorum” dedi.

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