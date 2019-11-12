Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi, beyaz perde için geri sayıma başladı. Youtube'da yayınlanan ilk fragman, izleyenler tarafından beğeni topladı. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. Dayı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DAYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dayı filmi 2020 yılında vizyona girecek. "Bir adamın hikayesi" sloganıyla fragmanı yayınlanan Dayı'nın gerçek bir hayattan esinleşmiş olduğu düşünüyor

DAYI FİLMİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor.