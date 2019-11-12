24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7685
  • 6,3575
  • 270.465
  • 104304
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Dayı filmi fragmanı yayınlandı. 2020 yılında izleyici ile buluşması beklenen Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi yayınlanan fragmanı ile merak uyandırdı. Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi, beyaz perde için geri sayıma başladı. Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi, beyaz perde için geri sayıma başladı. Youtube'da yayınlanan ilk fragman, izleyenler tarafından beğeni topladı. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. Dayı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
DAYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Dayı filmi 2020 yılında vizyona girecek. "Bir adamın hikayesi" sloganıyla fragmanı yayınlanan Dayı'nın gerçek bir hayattan esinleşmiş olduğu düşünüyor
 

 
DAYI FİLMİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER? 
Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. 
 

Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlandı, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Batman'da esrarengiz olay! Fidan dikim sırasında bulundu

Batman'da esrarengiz olay! Fidan dikim sırasında bulundu

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı
 

POPÜLER HABERLER

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

İlk kadın James Bond olmak istiyor

İlk kadın James Bond olmak istiyor

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA