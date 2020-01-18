İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Güncel

Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ufuk Bayraktar'ın yapımcılığını üstlendiği aynı zamanda baş rolünde yer aldığı Dayı filminin ilk fragmanı yayınlandı. Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi, beyaz perde için geri sayıma başladı. 2020 yılında izleyici ile buluşması beklenen Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filmine dair tüm detaylar haberimizde..

18.01.2020  10:51 - Güncelleme: 18.01.2020  10:51

Ufuk Bayraktar'ın yapımcılığını üstlendiği aynı zamanda baş rolünde yer aldığı Dayı filminin ilk fragmanı yayınlandı. İzleyenler üzerinde büyük bir heyecan bırakan Dayı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DAYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dayı filmi 2020 yılında vizyona girecek. "Bir adamın hikayesi" sloganıyla fragmanı yayınlanan Dayı'nın gerçek bir hayattan esinleşmiş olduğu düşünüyor.

DAYI FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar başrolde yer alıyor. 

Skandal 'Akıncı' açıklamasına sert çıkış! ''Cehaletiniz paçalarınızdan akıyor''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Üst düzey DEAŞ'lı terörist arabaya sığmayınca kamyonetle götürüldü
Üst düzey DEAŞ'lı terörist arabaya sığmayınca kamyonetle götürüldü

Üst düzey DEAŞ'lı terörist arabaya sığmayınca kamyonetle götürüldü

Selçuk Bayraktar Akıncı'yı unutmadı
Selçuk Bayraktar Akıncı'yı unutmadı

Selçuk Bayraktar Akıncı'yı unutmadı

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.