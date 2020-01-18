18.01.2020 10:51 - Güncelleme: 18.01.2020 10:51

Ufuk Bayraktar'ın yapımcılığını üstlendiği aynı zamanda baş rolünde yer aldığı Dayı filminin ilk fragmanı yayınlandı. İzleyenler üzerinde büyük bir heyecan bırakan Dayı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DAYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dayı filmi 2020 yılında vizyona girecek. "Bir adamın hikayesi" sloganıyla fragmanı yayınlanan Dayı'nın gerçek bir hayattan esinleşmiş olduğu düşünüyor.

DAYI FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar başrolde yer alıyor.