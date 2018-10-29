Dayısını öldürüp yengesini ve yeğenini yaralayan şüpheli yakalandı

Çorum Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karacaören köyünde dayısı Burhan Y'yi tüfekle öldüren, yengesi Ferhan Y. ile yeğeni İsmet Y'yi yaralayarak kaçan zanlı Muammer K'yi köy yakınlarında saklandığı yerde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karacaören köyünde Muammer K, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada dayısı Burhan Y'yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüş, yengesi Ferhan Y. ile yeğeni İsmet Y'yi de yaraladıktan sonra kaçmıştı.