DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı
Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.