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DEAŞ ile iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına dair haberlerin asılsız olduğu hakkında açıklama yaptı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 23:34 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:36
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Bakanlık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar aslısız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir.

Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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