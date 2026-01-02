İSTANBUL 8°C / 5°C
2 Ocak 2026 Cuma
Güncel

DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Ocak 2026 Cuma 09:25
DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye merkez ilçede DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E. (36) isimli şüpheli, ikametinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • terör örgütü
  • deaş
  • operasyon

