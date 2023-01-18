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DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek silah, mühimmat ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen 1'i sözde sorumlu düzeyinde toplam 3 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

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