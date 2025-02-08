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DEAŞ operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 07:21 - Güncelleme:
DEAŞ operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, diğer şüphelilerin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

- SORUŞTURMA

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 47 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenledikleri operasyonda 47 şüpheliyi yakalamıştı.

  • DEAŞ
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  • gözaltı

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