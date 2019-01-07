DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlara sınır dışı kararı
Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu 13 kişiden 11'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.
- AA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 13 şüpheliden 11'i sınır dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 13 şüpheliden 11'inin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların savcılıkça sınır dışı edilmesine karar verildi.
Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ekipler, 11 gün önce düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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