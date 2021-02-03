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DEAŞ sevicilerine operasyon: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 16:22 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:22
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eyyübiye, Haliliye, Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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