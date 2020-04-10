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Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 11:01 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:01
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Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen C.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından zanlı C.G. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

C.G'nin, terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen C.G. ise suçlamaları kabul etmedi.

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