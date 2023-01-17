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DEAŞ terör örgütü operasyonunda infaz sorumlusu yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 12:13 - Güncelleme:
DEAŞ terör örgütü operasyonunda infaz sorumlusu yakalandı
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma doğrultusunda örgüt üyelerine operasyon düzenlendi. DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları belirlenen, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların saklandıkları ev ve eklentilerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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