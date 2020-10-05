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DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, 24'ü Irak, 1 Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:27
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları neticesinde 29 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Ankara genelinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan, firari yabancı uyruklu 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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