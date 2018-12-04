Terör örgütü DEAŞ üyesi iki kardeş, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı Suriye'den kaçak yollarla Hatay'ın Altınözü ilçesine geçmeye çalışan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen iki erkek kardeş yakalandı.