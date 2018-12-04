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Terör örgütü DEAŞ üyesi iki kardeş, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Hatay'ın Altınözü ilçesine geçmeye çalışan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen iki erkek kardeş yakalandı.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan F.F. ve kardeşi F.F.'yi yakaladı.
 
Gözaltına alınan iki kardeşin 2014'te eşleri ve çocuklarıyla birlikte kaçak yollarla Suriye'ye gidip terör örgütü DEAŞ'a katıldığı belirlendi.
 
Şüphelilerin 2017'de ailelerini Türkiye'ye gönderdiği, kendilerinin ise örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.
 
İki kardeş, yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri Altınözü Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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