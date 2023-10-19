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DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, yabancı uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin, sosyal medyada PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit ettiği N.T. (18) ile G.A'nın yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

  • Kahramanmaraş DEAŞ operasyonu
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