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DEAŞ ve DHKP-C'ye operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

IHA23 Ekim 2022 Pazar 10:12 - Güncelleme:
DEAŞ ve DHKP-C'ye operasyon: 16 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 ismi tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şehrin 8 ayrı ilçesinde 8 adrese önceki gün eş zamanlı baskın düzenleyen polis, aranan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL'DA DHKP-C'YE YÖNELİK OPERASYONDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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