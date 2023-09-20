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DEAŞ ve El Kaide örgütlerine bağlı 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve El Kaide gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
DEAŞ ve El Kaide örgütlerine bağlı 9 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve El Kaide gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı baskınlarda yakalanan 12 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, El Kaide ve DEAŞ'a yakın, söz konusu örgütler ve çatışma bölgeleri ile İstanbul'da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) şahısların yakalanması için il genelinde 11 ilçede 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve tem şubeye getirildiği belirtilirken, ayrıca ülkede yasadışı bulundukları tespit edilen 12 yabancı uyruklu şahıs ise haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla ilgili birimlere teslim edildi.

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