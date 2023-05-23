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DEAŞ ve PKK'ya eşzamanlı operasyon

İstanbul ve Mersin merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 08:50 - Güncelleme:
DEAŞ ve PKK'ya eşzamanlı operasyon
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8 ilde terör örgütü DEAŞ'a ve PKK'ya yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ'A ŞAFAK BASKINI

Yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

5 İLDE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA EŞZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 22 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Öte yandan, 6 şüphelinin de bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği belirlendi.

Ekipler, 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'nin il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 24 zanlı yakalandı.

Adresinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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