İSTANBUL 37°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,95
  • EURO
    29,8406
  • ALTIN
    1702.87
  • BIST100
    6729.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

DEAŞ yanlısı firari yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü yanlısı firari yakalandı.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
DEAŞ yanlısı firari yakalandı
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerinin müşterek yürüttüğü operasyonda, DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 5 adet el bombası, 1 adet AK-47 marka silah ve silaha ait 528 adet fişek, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli, sevk edildikleri Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

Bahse konu operasyon çerçevesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan ve firari olarak aranan M.A. (32) da Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.