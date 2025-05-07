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DEAŞ'a darbe: Adana'da 6 şüpheli yakalandı

Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
DEAŞ'a darbe: Adana'da 6 şüpheli yakalandı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollarla yurda girdikleri iddia edilen 6 zanlının kimliğini belirledi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 6 ikamete, özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu şüpheliler M.S, A.B, H.A, H.H, M.H. ve H.A. yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Terör örgütünün "uyuyan hücre yapılanmasında" yer aldıkları değerlendirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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