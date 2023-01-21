DEAŞ'A darbe! Kerkük'te 2 terörist öldürüldü

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.



Nuri, Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından Vadi Zegetun bölgesinde başlatılan operasyonda 2 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.



Operasyon sırasında iki sığınağın imha edildiğini de aktaran Nuri, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.



Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.