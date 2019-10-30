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DEAŞ'a dev operasyon! 21 ildeki operasyonlarda 100 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 'Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı.'

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı." 

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

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