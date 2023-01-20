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DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 14:27 - Güncelleme:
DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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Kentte, 18 Ocak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de 18 Ocak'ta, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, DEAŞ adına silah, mühimmat ve örgüte eleman sağladığı belirlenen biri sözde sorumlu düzeyinde 3 şüpheli tespit edilmiş, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalanmıştı.

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