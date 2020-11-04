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DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 17:21 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:21
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep ve El-Bab bölgelerinde, 2012-2015 yıllarında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Ali E. ve Sami K. gözaltına alındı.

Bu kişilere ait dijital materyallerde, şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulundukları dönemde, ellerinde silahla çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı, sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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