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DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! 17 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

17 Ekim 2023 Salı 10:58 - Güncelleme:
DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! 17 şüpheli şahıs yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan ve şüpheli para transfer ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 222 bin lira 32 bin 480 avro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

  • DEAŞ
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