İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2022 Cumartesi / 10 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEAŞ'ın hücre yapılanmasına operasyon! 7 şüpheli yakalandı
Güncel

DEAŞ'ın hücre yapılanmasına operasyon! 7 şüpheli yakalandı

Hatay merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
DEAŞ'ın hücre yapılanmasına operasyon! 7 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 ve Mersin'de 2 olmak üzere 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 9 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 flash bellek, 2 çadır, 4 kampet ve sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, Yayladağı ilçesi kırsal alanda bir noktada zulalanmış vaziyette 3 ruhsatsız tabanca, 146 fişek, dürbün, 5 uyku tulumu, top sargı bezi, 5 enjektör, 2 bıçak, 2 pense ve yaşamsal malzemeler bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.