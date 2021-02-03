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DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:56 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:59
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Sakarya’da barınan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu şahıs Sakarya’da yakalandı.

Şahıs, DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye’deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Şahsın yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.

Adı geçen Ürdün uyruklu şahıs Sakarya ilinde yakalanarak gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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