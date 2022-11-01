DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak çalışmayla daha önce Suriye'de DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu M.S'nin (25) yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp kentteki bir adreste saklandığını tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli M.S'yi yakaladı.

Bu arada, gözaltına alınan zanlının bir kardeşinin de örgüt saflarında katıldığı çatışmada öldürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.