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DEAŞ'ın sözde 'Konya emirinin' özel hareket polisi olduğu iddia edildi

Konya'da 2017 yılında terör örgütü DEAŞ mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadeleri doğrultusunda aralarında örgütün sözde 'Konya emri'nin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz 2017'de merkez Meram ilçesinde 5 terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından tutuklanarak hakkında dava açılan sanık Mehmet Akif Kök, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Kök'ün örgüt hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Konya emiri"nin de olduğu öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden M.A, S.A. ve B.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.S'nin emekli özel harekat polisi olduğu ve örgütün sözde "Konya emiri" olduğu ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte 12 Temmuz 2017'de eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti. Merkez Meram ilçesindeki villada çıkan çatışmada 5 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 polis memuru hafif yaralanmıştı.

Operasyonun ardından aralarında Mehmet Akif Kök'ün de bulunduğu 10 sanık hakkında dava açılmış, 23 Kasım 2018'de sanıklardan 9'u, 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyetince 5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Mehmet Akif Kök'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için tahliyesine karar verilmişti.

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