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DEAŞ'ın sözde lojistik sorumlusu İstanbul’da yakalandı

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde lojistik emirinin yakalandığı belirtildi. Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ’ın sözde lojistik emiri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında örgütün sözde “Emir” seviyesinde bulunan ‘göç ve lojistik komitesi’ sorumlusu “Ebu Cafer” kod adlı A.A.M. adlı şüphelinin İstanbul’da barındığını tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine şüpheliye yönelik takip başlatan terör polisi, 12 Ekim’de Küçükçekmece’de bir hücre evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında DEAŞ’ın sözde “Emir” seviyesinde bulunan ‘göç ve lojistik komitesi’ sorumlusu “Ebu Cafer” kod adlı A.A.M. yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ’ın sözde lojistik emiri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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