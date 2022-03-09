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DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölgesi komutanı Sakarya'da tutuklandı

DEAŞ terör örgütünün sözde Irak Musul bölgesi komutanı Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

İHA9 Mart 2022 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:30
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde terör örgütlerine göz açtırmıyor. Yaptığı operasyonlar ile adından söz ettiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs yakalandı.

Yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde yakalanan şahsın Irak Musul bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde komutan olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu faaliyetleri ile ilgili olarak ise terör örgütünün yayın organlarında video görüntülerinin bulunduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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