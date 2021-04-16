DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada yakalandı

AA 16 Nisan 2021 Cuma 14:00 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 14:00

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince oluşturulan özel ekipler, DEAŞ'a yönelik çalışmalar sonucu çatışma bölgelerinde silahlı faaliyette bulundukları tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri örgütün sözde yöneticilerinden 3 şüpheli yakalandı.

Saklandığı evde baza içerisinde ağlarken yakalanan S.K'nin DEAŞ'ın Cezire'deki en yetkili üç sözde yöneticisinden biri olduğu, örgüt içerisinde üst düzey emir olarak bilindiği tespit edildi. Örgütün propaganda videolarında da yer aldığı belirlenen S.K'nin yakalandığı evde yapılan aramada 18 bin 300 dolar ile 24 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.C'nin ise 2014-2016 arasında örgüt içerisinde Sincar bölgesinde çatışmalara katıldığı, hava saldırıları esnasında da yaralandığı belirlendi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

