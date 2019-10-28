21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7706
  • 6,4006
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD basını yazdı: İşte DEAŞ'ın yeni lideri!

ABD basını Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın yeni liderini belirlediği yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Newsweek'in haberine göre terör örgütü DEAŞ, Bağdadi'nin haleflerinden birisini lideri olarak seçti.
 
Haberde, örgütün yeni lideri olarak, yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün sözde din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği bilgisi verildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.
 
Trump, "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" demişti.
 
ABD Başkanı operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.
 
İddiaya göre Newsweek'e konuşan isimsiz bir istihbarat yetkilisi, "Bağdadi bir kuklaydı. Operasyonlarda veya günlük işlerde yer almadı" dedi.
 
Yetkili, "Bağdadi'nin tek yaptığı şey evet ya da hayır demekti; planlama değil" ifadelerini kullandı.

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Beklenen imza geldi! Ordu çekiliyor...

Beklenen imza geldi! Ordu çekiliyor...

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması
 

POPÜLER HABERLER

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Paris'te Da Vinci çılgınlığı: İlk gün için 260 bin bilet satıldı

Paris'te Da Vinci çılgınlığı: İlk gün için 260 bin bilet satıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA