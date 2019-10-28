ABD basını yazdı: İşte DEAŞ'ın yeni lideri!

Newsweek'in haberine göre terör örgütü DEAŞ, Bağdadi'nin haleflerinden birisini lideri olarak seçti.

Haberde, örgütün yeni lideri olarak, yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün sözde din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği bilgisi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Trump, "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" demişti.

ABD Başkanı operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.

İddiaya göre Newsweek'e konuşan isimsiz bir istihbarat yetkilisi, "Bağdadi bir kuklaydı. Operasyonlarda veya günlük işlerde yer almadı" dedi.

Yetkili, "Bağdadi'nin tek yaptığı şey evet ya da hayır demekti; planlama değil" ifadelerini kullandı.